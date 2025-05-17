رسالة قوية لدولة الاحتلال.. قيادي بـ"مستقبل وطن" يشيد بكلمة السيسي في قمة بغداد

كتب- نشأت علي:

قال المهندس أمجد المناوي، مساعد أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه رسالةً قويةً إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل إلى حل بشأنها.

وأشاد المناوي، في بيان له اليوم السبت، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام القمة العربية التي تستضيفها العاصمة العراقية بغداد، بأن السلام العادل لن يتحقق في المنطقة إلا بوجود دولة فلسطينية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع القضية الفلسطينية دائمًا على رأس اهتماماته.

وأكد المناوي أن القمة العربية تأتي في توقيت بالغ الحساسية، ويتطلب طرح ملفات رئيسية؛ على رأسها: تعزيز الأمن القومي العربي، مواجهة التدخلات الخارجية في الشأن العربي، ودعم الاستقرار في الدول التي تعاني أزمات؛ وفي مقدمتها فلسطين وسوريا واليمن.

وعبَّر المناوي عن أمله بأن تكون القمة العربية فرصة حقيقية للمّ الشمل العربي في مواجهة التحديات الراهنة، ودعم كل الجهود الرامية لتعزيز التضامن العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية، ومساندة الدول التي تمر بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية، في سبيل تحقيق الاستقرار الشامل.

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