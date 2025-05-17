التشغيل التجريبي للأوتوبيس الترددي.. مدبولي يقطع الجولة لتفقد موقف السلام النموذجي

كتب- محمد سامي:

قطعَ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده، اليوم السبت، المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للأوتوبيس الترددي على الطريق الدائري، خطَّ سير الجولة للتوجه إلى موقف السلام النموذجي الجديد؛ لتفقده ومتابعة حركته ميدانيا.

واستمع مدبولي إلى شرح من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حول بدء تشغيل الموقف، والذي أشار إلى أن موقف السلام بدأ استقبال المواطنين مؤخرًا، بعد تشغيله بشكل تدريجي، مؤكدًا أنه يعد من أكبر مواقف القاهرة بعد تطويره وإنشائه بنظام متعدد الطوابق، ويقع بمدخل مدينة السلام بجوار الطريق الدائري.

وأوضح المحافظ للدكتور مصطفى مدبولي أن موقف السلام الجديد قامت بإنشائه الشركة الوطنية للطرق، ويتمثل في 3 طوابق، ويسع 2500 سيارة، وعدد خطوط نقل سرفيس داخلي ومحافظات نحو 39 خط أقاليم بين المحافظات، و18 خطًّا داخل المحافظة، وعدد 254 محلًّا تجاريًّا، لافتًا إلى أنه تم إخلاء ميدان السادات بالكامل من الباعة الجائلين عن طريق محافظة القاهرة؛ حيث تم رفع كفاءة الميدان بالدهانات والإنارة، وأعمال الرصف، عن طريق عمل مشاتل وزراعات لإعادة الوجه الحضاري لحي السلام أول، وتم تسكين جميع البائعين بالموقف بالتنسيق مع الشركة الوطنية؛ للحفاظ على مصدر رزق دائم وقانوني لجميع هؤلاء الباعة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الحفاظ على هذا الموقف وصيانته باستمرار، من خلال المتابعة المستمرة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة؛ لاستدامة تشغيله بصورته الحضارية المميزة، ولضمان عدم عودة المظاهر العشوائية إليه مرة أخرى.

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