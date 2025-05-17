محطة مياه روض الفرج تستقبل وفدًا من وكالة التعاون الدولي الألماني -تفاصيل

كتب- محمد عبد الناصر:

استقبلت شركة مياه الشرب بالقاهرة وفدًا من الخبراء العاملين بوكالة التعاون الدولي الألماني GIZ، ضمن زيارة ميدانية لمحطة مياه روض الفرج؛ بهدف التعرف على جهود الاستدامة والتطوير التي ينفذها برنامج إدارة مياه دلتا النيل (NDWM)، والممول من الوكالة الألمانية بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.

بدأت الزيارة بجلسة تمهيدية استعرض فيها الوفد الزائر تفاصيل برنامج الزيارة ونبذة تعريفية عن محطة روض الفرج ومكوناتها التشغيلية، ثم تفقدوا مراحل تنقية المياه، بدءًا من مأخذ المياه على نهر النيل، مرورًا بالمروقات والمرشحات وعنبر المياه المرشحة.

وقام الوفد بجولة داخل منظومة التحكم المركزي (SCADA) بالمحطة؛ حيث استمعوا إلى شرح وافٍ من مدير عام التحكم المركزي حول آليات متابعة ضغوط المياه وحالة التشغيل في جميع المحطات التابعة للشركة.

يُذكر أن محطة مياه روض الفرج تُعد من أعرق المحطات التابعة للشركة؛ حيث تم إنشاؤها عام 1903، وكانت تعتمد في البداية على الآبار الارتوازية، وتبلغ طاقتها التصميمية 850 ألف متر مكعب يوميًّا، وتخدم ما يقرب من 4 ملايين نسمة في مناطق واسعة من القاهرة، تشمل: السيدة زينب، الأباجية، تلال زينهم، شبرا، الخلفاوي، الدراسة، بولاق أبو العلا، السيدة عائشة، رمسيس، الأوبرا، العباسية، الزاوية الحمراء، السبتية، والزمالك.

وأعرب المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن سعادته بإشادة وفد GIZ بمنظومة التشغيل وإجراءات الجودة داخل المحطة، مؤكدًا أن هذا التقدير يعكس حجم الجهود اليومية التي يبذلها العاملون بالشركة، لتقديم خدمة متميزة ومستدامة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

رافق الوفد خلال الزيارة كل من المهندس شريف مرسي محمد، والمهندس مصطفى القاضي من برنامج NDWM التابع لـGIZ Egypt، والمهندس ماهر حسن مستشار قطاع شمال وشرق، والمهندس نصر عبد الرحمن، مدير عام محطة مياه روض الفرج.

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