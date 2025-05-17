توليد المياه من الهواء.. وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بمصنع 360 الحربي

كتب- محمد سامي:

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة ملتزمة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة نسب التصنيع المحلي وتطوير خطوط الإنتاج ورفع مستويات الأداء مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري وتطبيق مبدأ الحوكمة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة.

وأشار مصطفى إلى أهمية الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية تخدم قطاع الأسرة بجودة عالية وأسعار تنافسية تدعم الاقتصاد الوطني، مع حرص الوزارة على تطوير منتجاتها طبقًا لمتطلبات السوق المحلية والعالمية، وعقد شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الوطنية والعالمي؛ لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع.

جاء ذلك خلال زيارة مخططة لشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)؛ لمتابعة سير العملية الإنتاجية.

واستمع الوزير إلى عرض تفصيلي من الدكتور مهندس عصام الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، للموقف التنفيذي للمشروعات التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها، وخطط التسويق، وخدمة ما بعد البيع ومؤشرات الأداء، وحجم المبيعات وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني.

وشدد الوزير على ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تطبيق الأكواد الخاصة بالصيانة والتخزين والمداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة الشاملة في عمليات الإنتاج وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج .

وأثنى الوزير محمد صلاح على الدور المهم التي تقوم به شركة حلوان للأجهزة المعدنية؛ للمساهمة في تعميق التصنيع المحلي، لتوفير منتج محلي ينافس المنتج المستورد بأسعار تنافسية وجودة عالية؛ حيث تنتج الشركة العديد من المنتجات المدنية (السخانات، البوتاجازات، التكييفات، الثلاجات، الديب فريزر، الغسالات، جهاز توليد المياه من الهواء)، إلى جانب منتجات الشركة في المجال العسكري من خلال كباري المواصلات.

وقام الوزير محمد صلاح بالمرور على مختلف المخازن الموجودة بالشركة؛ للتأكد من تنفيذ إجراءات الجرد الشهرية والسنوية، مع تأكيد نظافة وترتيب الوحدات بطريقة تأمن سلامة الخامات والمنتجات النهائية، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق نظام الحوكمة في العملية التخزينية، وترشيد المصروفات، والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة.

وتفقد الوزير مراحل التصنيع بخطوط إنتاج (جهاز توليد المياه من الهواء، الثلاجات، السخانات، البوتاجازات)، بدايةً من وصول المواد الخام للخط وتنفيذ مراحل التصنيع المختلفة وصولاً للمنتج النهائي، حيث تعد الشركة رائدة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية التي تخدم قطاع الأسرة، كما تشارك الشركة بمنتجاتها في المبادرات والمشروعات التنموية المهمة مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعات الإسكان البديل كما تحظى هذه المنتجات بثقة الأسرة المصرية ومختلف الجهات بالدولة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه يتم السعي دائماً إلى الحفاظ على ثقة المواطنين؛ لضمان جودة الخدمة المقدمة للعميل، ومتابعة تقديم خدمة ما بعد البيع بشكل مستمر لضمان رضا العملاء.

وعقد وزير الدولة للإنتاج لقاء مع العاملين بالشركة وحرص على الحديث معهم عن قرب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية، مؤكداً أنه على استعداد دائم لاستقبال كل الأفكار التي من شأنها تطوير العملية الإنتاجية؛ لأن الابتكار هو مفتاح المستقبل الصناعي، مشيدًا بما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الأخيرة.

ورافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

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