إعلان

تأخيرات في مواعيد القطارات اليوم تصل لـ 90 دقيقة.. بيان بالتفاصيل

11:45 ص السبت 17 مايو 2025

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف تأخيرات القطارات اليوم السبت الموافق 17 مايو 2025 على مختلف الخطوط.

موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة

قالت الهيئة، إنه نظرًا لما يتم إنجازه من مشروعات قومية ترتبط بالهيئة والهيئات الأخرى في هذه الفترة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، فإن متوسط تأخير القطارات اليوم السبت على النحو التالي:

- خط القاهرة/ الإسكندرية: 20 دقيقة.

- خط القاهرة/ أسيوط: 60 دقيقة.

- خط أسيوط/ أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها/ بور سعيد: 90 دقيقة.

- خط طنطا/ المنصورة/ دمياط: 45 دقيقة.

- خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة: 45 دقيقة.

- خط طنطا/ قلين/ كفر الشيخ/ شربين: 70 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من إنشاء كباري علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

اقرأ أيضًا:

رئيس شعبة الدواجن: نفوق 30% من الإنتاج مبالغ فيه.. والإنتاج اليومي مستقر عند 4 ملايين

صنع الله إبراهيم في فترة النقاهة.. "المفكر الثائر"

اليوم ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام وموعد انخفاض الحرارة

الزراعة تكشف حقيقة نفوق الدواجن بسبب الأمراض الوبائية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد القطارات اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تطورات جديدة بشأن "سكن لكل المصريين 5".. أعداد المتقدمين بكل مدينة وموعد "رسائل الأولوية"