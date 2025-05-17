تأخيرات في مواعيد القطارات اليوم تصل لـ 90 دقيقة.. بيان بالتفاصيل

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف تأخيرات القطارات اليوم السبت الموافق 17 مايو 2025 على مختلف الخطوط.

موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة

قالت الهيئة، إنه نظرًا لما يتم إنجازه من مشروعات قومية ترتبط بالهيئة والهيئات الأخرى في هذه الفترة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، فإن متوسط تأخير القطارات اليوم السبت على النحو التالي:

- خط القاهرة/ الإسكندرية: 20 دقيقة.

- خط القاهرة/ أسيوط: 60 دقيقة.

- خط أسيوط/ أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها/ بور سعيد: 90 دقيقة.

- خط طنطا/ المنصورة/ دمياط: 45 دقيقة.

- خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة: 45 دقيقة.

- خط طنطا/ قلين/ كفر الشيخ/ شربين: 70 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من إنشاء كباري علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

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