بروتوكول تعاون بين "مياه الجيزة" و"هندسة عين شمس" لتعزيز البحث والتطوير في قطاع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

وقّعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور عمرو عبد السلام، بروتوكول تعاون مشترك بهدف دعم مجالات البحث العلمي والتطوير التقني في قطاع المياه، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والدكتور عبد القوي خليفة، وزير المرافق الأسبق، والدكتورة هدى سوسة، مدير مركز تميز بحوث المياه ورئيس قسم الري والهيدروليكا.

كما تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم للشروع في تنفيذ مراحل مشروع CIRQUA التابع لبرنامج "بريما" الأوروبي، تحت عنوان "نهج متكامل لتعزيز كفاءة إعادة استخدام المياه والتربة المستدامة"، والذي يهدف إلى تطبيق تقنيات حيوية مبتكرة لمعالجة مياه الصرف الصحي، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة لقطاع المياه حتى عام 2050.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة نوعية نحو ربط مخرجات البحث العلمي بالتطبيقات الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين جودة الخدمات، مشيرًا إلى دعم الوزارة الكامل لمبادرات التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لتسريع وتيرة التطوير والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إسماعيل إلى أهمية تحويل المعرفة البحثية إلى حلول تطبيقية قابلة للتنفيذ والاستثمار، بما يعزز من قدرات القطاع على مواكبة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة البيئية.

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