بعد فقد نجله بحادث الواحات.. الناقد الرياضي عصام سالم: دم ابني في رقبة مين؟

كتب- حسن مرسي:

وصف الناقد الرياضي عصام سالم حادث انفجار خط الغاز بطريق الواحات بأنه "كارثة بكل ما تحمله الكلمة"، معربًا عن استيائه الشديد لما وصفه بـ "التعتيم" الإعلامي الذي يحيط بالحادث.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، عبر سالم، الذي فقد ابنه في هذا الحادث، عن حزنه العميق قائلًا: "دم إبني في رقبة مين؟".

وأشار إلى أن ابنه كان شابًا واعدًا وحاصلًا على وسام الشرف من أمريكا وكان يستعد للخطوبة، إلا أن الحادث المروع أودى بحياته بعد ستة أيام قضاها في مستشفى أهل مصر، مقدمًا الشكر للقائمين على المستشفى على جهودهم.

وتابع سالم قائلًا: "شباب زي الورد راحوا ضحايا لهذا الحادث، إحنا مش بنتكلم عن تعويض، إحنا عايزين نحمي الشباب مستقبلًا، الإهمال أكثر خطورة من الإرهاب".

وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الذي تسبب في فقدان أرواح بريئة، مطالبًا بضمان سلامة الطرق وحماية الشباب من حوادث مماثلة في المستقبل.