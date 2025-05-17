رئيس شعبة الدواجن: نفوق 30% من الإنتاج مبالغ فيه.. والإنتاج اليومي مستقر عند 4 ملايين

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ما يُتداول بشأن نفوق نحو 30% من إنتاج الدواجن في السوق المحلي "رقم مبالغ فيه وغير دقيق"، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يُبرر بأي حال ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل الانخفاض الملحوظ في أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن حجم إنتاج الدواجن في مصر يصل إلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميًا، موضحًا: "إذا افترضنا أن هناك نفوقًا بنسبة 30%، فإن ذلك يعني فقدان أكثر من مليون دجاجة يوميًا، وهو أمر غير منطقي على الإطلاق".

وأشار إلى أن النسبة الحقيقية للنفوق في المزارع لا تتجاوز 10% في أسوأ الأحوال، وهو أمر طبيعي في صناعة الدواجن ولا يُشكل أزمة، مؤكدًا أن السوق يشهد استقرارًا في كل مدخلات الإنتاج، سواء الأعلاف أو الكتكوت أو الأدوية، ولا توجد اضطرابات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاض المعروض.

واختتم رئيس شعبة الدواجن حديثه بالتأكيد على أن المستوردين لا يجدون عوائق في استيراد الدواجن عند الحاجة، ما يعزز من استقرار السوق ويمنع حدوث أزمات في المعروض أو الأسعار.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة

عودة العامل لبلده على نفقته الخاصة.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة لعمل الأجانب

خطوات التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه

بعد رفض بعض البنود.. ننشر التعديلات المتوقعة على مشروع قانون الإيجار القديم