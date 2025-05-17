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الأعلى للثقافة يحيي مئوية حامد ندا وعبدالهادي الجزار.. الثلاثاء

06:30 ص السبت 17 مايو 2025

مئوية حامد ندا وعبدالهادي الجزار

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كتب- محمد شاكر:
ينظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة "لقاء المئوية"؛ بمناسبة مرور مائة عام على مولد الفنانين الرائدين: حامد ندا وعبد الهادي الجزار، برعاية لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس.

وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٥؛ في تمام السابعة مساءً بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس.

يقدم اللقاء الدكتور أشرف رضا - أستاذ الفنون الجميلة - عضو اللجنة، وتدير الندوة الفنانة والناقدة سوزان شكري، ويتحدث فيها كل من: الدكتور رضا عبد السلام أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة.

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حامد ندا عبدالهادي الجزار المجلس الأعلى للثقافة
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