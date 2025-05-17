اليوم.. افتتاح معرض خالد فاروق بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

یقیم متحف الفنون الجمیلة بالإسكندریة معرضا تذكاريا للفنان التشكيلي الراحل خالد فاروق بعنوان "حلوى الذاكرة"، تحت رعاية وزير الثقافة د. أحمد هنو، ويفتتح المعرض، في السادسة مساء اليوم السبت، رئيس قطاع الفنون التشكيلية د. وليد قانوش، فيما يستمر المعرض حتى 10 يونيو المقبل، وذلك بحضور مدیر المتحف الفنان التشكیلي أشرف الصویني.

واقتبس منظمو المعرض عنوانه "حلوى الذاكرة" من قصة غیر مكتملة بدأ خالد فاروق كتابتھا سنة 2012 ضمن مشروع عنوانھ «أماكن الطفولة».

وكتب الفنان الراحل عن مشروعه: "الذاكرة. تلك القاسية التي كثيرا ما تغمرنا بالأسى، يمكنها عندما تشاء أن تدير لنا وجهها الحاني، وتمنحنا قطعة من الحلوى المغلفة بالضوء، كتعويض استثنائي مرض، يحمنا علا تقبل نزقها".

يقدم المعرض 80 عملا فنيا، بين لوحات زيتية ورسومات بخامات مختلفة، واسكتشات، منها 14 لوحة عرضت في آخر معرض أقامه خالد فاروق، في أبريل من العام الماضي بالقاهرة.