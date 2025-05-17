اليوم ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام وموعد انخفاض الحرارة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم السبت حتى الخميس 22 مايو.

وتوقعت الأرصاد أن تصل ذروة الموجة شديدة الحرارة اليوم السبت، على أغلب الأنحاء لتكون درجة الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى 37: 40 درجة، وجنوب البلاد 38 : 45.

كما توقعت نشاط الرياح على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه اعتبارًا من الأحد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 5 إلى 7 درجات لتكون درجة الحرارة على السواحل الشمالية 24 - 26 درجة والقاهرة 33- 35 درجة.