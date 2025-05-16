هل نفقت 30% من الدواجن؟.. رئيس الاتحاد ينفي ونائبه يقر بوجود مشكلات بالقطاع

كتب- حسن مرسي:

نفى المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ما تردد بشأن نفوق 30٪؜ من الدواجن بسبب فيروس وبائي في مصر، مؤكدًا أن تصريحات الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد ليس لها أساس من الصحة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح العناني أن مصر تضم 27 ألف مزرعة دواجن تتفاوت في أحجامها، وأن بعض هذه المزارع قد تشهد نفوقًا بنسبة 30% بسبب التقلبات الجوية، مشيرًا إلى أن أمراض العام الحالي مماثلة لأمراض العام الماضي وأن وزارة الزراعة خصصت ميزانية لفحص عينات المزارع التي تواجه مشكلات.

بالمقابل، أقر الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد، بوجود "مشكلات كبيرة في قطاع الدواجن" تستدعي الاعتراف بها، مشيرًا إلى تراجع الأسعار نتيجة قلة الطلب، موضحًا أن سوق الدواجن يخضع للعرض والطلب وأن كافة عناصر الإنتاج متوفرة.

إلا أن الزيني عاد وأوضح أن هناك نسبة من المشكلات والأمراض هي السبب وراء ارتفاع الأسعار في الفترات الماضية، مشيرًا إلى اجتماع عُقد مع وزير الزراعة قبل 5 أشهر لمناقشة هذا الأمر، حيث كانت هناك مخاوف من تكرار موجة الأمراض التي حدثت في الشتاء الماضي.

وكشف الزيني، عن أنه تم التوجيه بإعداد خطة عمل للتعامل مع الوضع الوبائي والمسببات المرضية.