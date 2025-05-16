عمرو أديب: الخليج ليس "مغارة علي بابا".. وترامب كان يبحث عن "إنجاز" يتحدث عنه

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدول الخليج، والتي شهدت توقيع صفقات استثمارية ضخمة بمئات المليارات من الدولارات.

في برنامجه "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أكد أديب أن هذه الزيارة كانت ذات طابعا اقتصاديا بحتا، وأن ترامب كان يبحث عن "إنجاز" يتحدث عنه بعد فشله في تحقيق أي شيء ملموس خلال أول مئة يوم من ولايته.

وأشار أديب إلى أن دول الخليج، ممثلة في السعودية والإمارات وقطر، أصبحت "ندًا" للولايات المتحدة في المفاوضات الاقتصادية، وأنها أثبتت قدرتها على التخطيط والاستثمار بشكل احترافي.

وشدد أديب على ضرورة تغيير الصورة النمطية التي يتبناها البعض عن الخليج باعتباره "مغارة علي بابا"، مؤكدًا أن دول الخليج "أساتذة في إدارة ملف ثرواتهم" وأن "لا شيء يتم بدون مقابل".

وأوضح أديب أن هذه الصفقات تمثل شراكة اقتصادية بين أمريكا والخليج، وأن مصر ليست طرفًا فيها، مضيفًا: "محدش يقدر ينكر قوة وتأثير مصر".

وانتقد أديب بعض الأصوات التي اعتبرت الاستثمارات الخليجية في مصر "احتلالًا"، معقبًا: "الاستثمار الخليجي مش احتلال لمصر، من كام يوم كنا زعلانين من الاستثمارات الإماراتية في منطقة قناة السويس، دبي عاملة مصنع ألمنيوم في ولاية أكلاهوما باستثمارات 4 مليار دولار، متسائلًا: "مش كانت مصر أولى بالفلوس دي؟".

وأكد مقدم "الحكاية" على أن ترامب كان "يرقص فرحًا" بحجم الصفقات التي وقعها مع دول الخليج، مؤكدًا أن هذه الزيارة كانت بمثابة "إنجاز" له بعد فترة من الإخفاقات.