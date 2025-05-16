كتب- محمد نصار:

نفى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما نسب إلى المركز بخصوص الدراسة المتنبأة بانهيار المباني على ساحل محافظة الإسكندرية.

أكد المركز في بيان، عدم صحة هذه التصريحات تمامًا بل ويؤكد عدم صحة نتائج هذه الدراسة، وذلك طبقا لما جاء بحديث الدكتور رئيس مجلس الإدارة بأحد البرامج التليفزيونية بقناة النهار الفضائية بخصوص هذا الموضوع، والذي تم نقله على بعض الصفحات بشكل مغاير تمامًا لصحيح ما قيل.

وشدد المركز على ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار والتصريحات.

وكان محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان، قد كشف عن وجود مخاطر حقيقية تهدد العقارات القريبة من كورنيش مدينة الإسكندرية، محذراً من احتمالية تعرض العديد منها للانهيار نتيجة عدة عوامل متشابكة، أبرزها الإهمال في الصيانة

وردًا على سؤال بوجود دراسة تؤكد أن هناك أكثر من 7 آلاف عقار في الإسكندرية معرضة للانهيار، قال مسعود، إنه لا يعلم أي شئ عن هذه الدراسة ومعظم الدراسات تعتمد على مصادر غير موثوقة وغير دقيقة في رصد المباني.