حسام موافي يكشف أسباب "نغصة القلب" وكيفية التمييز بينها وبين الذبحة الصدرية

كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الشعور بآلام في منطقة الصدر، والذي يُعرف شعبياً بـ "نغصة القلب"، يمكن أن يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من الأسباب الصحية المختلفة.

وخلال تقديمه لبرنامج "رب زدني علما" على قناة صدى البلد، استعرض الدكتور موافي أبرز هذه الأسباب، مشيرًا إلى أن ارتجاع حمض المريء، والذبحة الصدرية الناتجة عن مشكلات في القلب، واضطرابات المعدة المختلفة، والتهابات الغشاء البلوري الذي يغلف الرئة، بالإضافة إلى وجود فتق في الحجاب الحاجز، كلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى الإحساس بتلك النغصة المزعجة في الصدر.

وفي سياق متصل، لفت الدكتور حسام موافي الانتباه إلى إمكانية التمييز السريري بين الذبحة الصدرية، التي تستدعي اهتمامًا طبيًا عاجلًا، والأسباب الأخرى الأقل خطورة لآلام القلب.

وأوضح أن مريض الذبحة الصدرية في الغالب يعبّر عن موضع الألم بالإشارة إليه باستخدام كف يده كاملة، بينما الشخص الذي يعاني من سبب آخر لآلام الصدر عادة ما يشير إلى نقطة محددة للألم باستخدام إصبعه فقط.

وشدد الدكتور موافي في ختام حديثه على الدور الحيوي الذي يلعبه الطبيب في عملية التشخيص الدقيق، مؤكدًا أن الاستماع الجيد والتمعن في شكوى المريض يعتبر خطوة أولية وأساسية لا يمكن إغفالها للوصول إلى تشخيص سليم وتحديد الخطة العلاجية الأنسب لكل حالة على حدة.