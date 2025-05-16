بحضور شخصيات عامة وسياسية.. 11 صورة من حفل زفاف وكيل النائب العام

القاهرة - مصراوي:

تصوير- هاني رجب:

احتفل المستشار محمد عبدالسلام أمين، والمهندس تامر النوري، والعائلة، بعقد قران وزفاف المستشار نور الدين محمد عبدالسلام، وكيل النائب العام، على المهندسة مايدا النوري، وذلك وسط حضور واسع من كبار الشخصيات الرسمية والعامة.

وشهد الحفل حضور كل من المستشار النائب العام، ووزير العدل، ووزير الثقافة، إلى جانب اللواء خالد فودة، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، والنائب العام المساعد، وقيادات النيابة العامة، وعدد من مساعدي وزير العدل ووزير الداخلية، بالإضافة إلى رئيس أكاديمية الفنون، ورئيس دار الأوبرا المصرية، وقيادات وزارة الثقافة.

كما شارك في الحفل عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية البارزة، من بينهم الإعلامية غادة عبد السلام أمين، والإعلامي الدكتور عمرو الليثي، والفنان تامر عبد المنعم، والمخرج معتز التوني.

وشارك في الحفل أيضًا المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق والمستشار تامر الفرجاني نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأعرب الجميع عن سعادتهم بهذه المناسبة، وقدموا التهاني للعروسين متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.

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