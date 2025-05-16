محافظ القاهرة: تخفيضات تصل لـ 50% بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر

كتب - محمد نصار:

أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، اليوم، سوق اليوم الواحد والذي تقيمه المحافظة أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير احتياجات الأسر من اللحوم والسلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بنسب تبدأ من ٢٠% وتصل إلى ٥٠% فى بعض السلع.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات للحد من ارتفاع أسعار اللحوم حيث تم إنشاء شوادر ومنافذ لبيع اللحوم الطازجة والبلدية، والمستوردة بأسعار فى متناول محدودى الدخل بالإضافة إلى عرض لحوم و دواجن مجمدة تحت اشراف مديرية الطب البيطرى ومديرية التموين والاحياء بمنافذ توزيع ثابتة ومتنقلة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا بالإضافة الى منافذ القطاع الخاص، كما تم التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم بأنواعها المجمدة والطازجة (جاموسي- بقري- سودانى- استرالى- بتلو- خراف مذبوحة) من خلال شركات النيل، والأهرام، والمصرية للحوم، والمصرية.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن سوق اليوم الواحد يستهدف إلغاء الحلقات الوسيطة بين المنتح والمستهلك لتقليل التكلفة ، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار .

وأشار إلى وجود حملات رقابية دورية مكثفة على الأسواق والمعارض والمنافذ والسلاسل التجارية من مديريات الطب البيطرى، والصحة، والتموين بالمحافظة، للتأكد من صلاحية السلع وجودتها ومطابقتها للمواصفات.

وتقوم مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة المستمرة لجميع أنشطة المخابز، والمجمعات، ومحلات الجزارة، ومحلات بيع اللحوم المصنعة، ومحلات بيع الملابس الجاهزة، وشوادر بيع اللحوم للمواطنين، وشوادر بيع الخراف الحية والبقر والجاموس المنتشرة بأنحاء المحافظة ، بالإضافة إلى التنسيق بين المديرية ومباحث التموين، ومديرية الطب البيطري ادارة التفتيش على المجازر واللحوم، ومديرية الشئون الصحي لعمل حملات مشتركة للتأكد من صلاحية اللحوم والأسماك والدواجن المعروضة بالأسواق والتأكد من أن الذبح يتم بالمجازر الحكومية المعتمدة واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.

وسوق اليوم الواحد يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويتم الدفع فيه بأكثر من ٤٠ سيارة قابلة للزيادة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة ، والمنظفات والصابون، إلى جانب اللحوم الطازجة، والدواجن، والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر ، والعسل، والبقوليات .

رافق محافظ القاهرة - خلال الجولة - المهندسة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، الدكتور علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة التموين.