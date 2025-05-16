25 صورة ترصد أسعار السلع في سواق اليوم الواحد بمدينة نصر

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الجمعة الموافق 16 مايو 2025، المرحلة الثانية من مبادرة "أسواق اليوم الواحد"، من أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بعد نجاح واسع حققته المرحلة الأولى، التي انطلقت خلال الأشهر الماضية في عدد كبير من المحافظات.

ونجحت المرحلة الأولى في توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار تنافسية وجودة مضمونة.

وتعتمد المبادرة على التعاون بين وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية، إلى جانب مشاركة واسعة من شركات القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق وفرة في المعروض ودعم استقرار السوق.

وشهدت المرحلة الأولى من "سوق اليوم الواحد" إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث وجد المواطنون في هذه الأسواق وسيلة سهلة وآمنة للحصول على احتياجاتهم من السلع الأساسية.

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