خالد البلشي: أكيد فيه زيادة بالبدل.. والمؤسسات القومية فقدت شبابها

كتب - أحمد عبدالمنعم:

‎ قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن ملفاته الرئيسية تتمثل في أن تكون النقابة بيتا للجميع، والدفاع عن مهنة الصحافة، وبالتالي الحفاظ على أجور عادلة للصحفيين.

‎وأضاف في حوار له مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها الجديد، بودكاست "السر مع إيمان": أول ما يكون لك صوت، لك أجر، وتحصل أيضا على خدمات كريمة، لأنك قادر على التأثير، وتحصل على خدمات للجمعية العمومية، لأن الخدمات المرهونة بفرد، هي خدمات مهينة، وأن أرفض إهانة الجمعية العمومية.

‎وتابع البلشي: خسرنا الظرف الاقتصادي عندما خسرنا المهمة، قولا واحدا، لما خسرنا حرية الصحافة خسرنا القدرة إننا ناكل عيش، ده اسمه المهنة المؤثرة وعائدها على الناس، وبتيجي الإعلانات، كل ده دورة واحدة، في الوضع الاستثنائي الحالي، لازم حلول مؤقتة ودائمة، تحسين الأجور، وأيضا تحسين المهنة، وزيادة البدل، أيوة فيه زيادة بدل أكيد، والحكومة نفسها أعلنت، لكن الأهم أن تكون هذه المهنة قوية.

‎وأكمل نقيب الصحفيين: "لازم الصحفيين يدركوا إن وأنا بعمل المهنة بتستعيد أصلها، وتكون بيكون فيه جانب اقتصادي".

‎وقال البلشي عن المؤسسات القومية الصحفية: بالنسبة لي هي ميزان هذا السوق الصحفي بشرط أن تستعيد عافيتها، لكن للأسف فقدت شبابها بسبب عدم التعيين، ولا بد أن يكون محتوى الصحف القومية متطورا وقادر على أن يعبر عن جميع الناس وأكثر حرية، وفي هذه الحالة تقود الصحافة وتقوم بتخريج المواهب، أنا من أبناء روزاليوسف، تم بنائي وتعلمي في هذا المكان، نحن مهنة لا تعيش بدون تنوع وحرية الإصدار.