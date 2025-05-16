نشرة التوك شو| حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف وتحذير من موجة شديدة الحرارة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

بهاء أبو شقة: قانون الإجراءات الجنائية هو "الدستور الثاني" للدولة

وصف المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، قانون الإجراءات الجنائية بأنه "الدستور الثاني" المعترف به في جميع دول العالم، مؤكدًا على الدور المحوري للقانون في تنظيم حركة المجتمع. وأوضح أنه في حال وجود أي خلل في الإجراءات القانونية المتبعة في أي قضية، فإنها تصبح غير ذات قيمة قانونية.

وخلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، أشار أبو شقة إلى أن جميع المبادئ التي تتضمنها نصوص المسؤولية الطبية مستمدة في الأساس من مبادئ أرستها محكمة النقض.

الفريق أسامة ربيع يكشف حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قرار الهيئة بتخفيض رسوم العبور لمدة 90 يومًا هو قرار تم دراسته بعناية وكان ينتظر التوقيت المناسب لإحداث تأثير إيجابي.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، أوضح الفريق أسامة ربيع، أن اجتماعات مكثفة عقدها مع كبار الوكلاء البحريين والشركات الملاحية العالمية لتنسيق عودتهم لعبور قناة السويس مرة أخرى.

أمين الفتوى: التجرؤ على إصدار الفتوى بغير علم كبيرة من الكبائر

حذر الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خطورة التجرؤ على إصدار الفتوى بغير علم أو دون تخصص، مؤكداً أن هذه الظاهرة تمثل تعديًا خطيرًا على حق الله وحق العلم، وتُعد كبيرة من الكبائر التي حذر منها الله عز وجل في كتابه الكريم.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الله تعالى قال في محكم التنزيل: "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون"، مشيراً إلى أن من يقول هذا حلال وهذا حرام من تلقاء نفسه، دون دراسة أو تأهل شرعي، فإنما يفتري الكذب على الله عز وجل، وهو أمر شديد العقوبة.

خالد صلاح: الوسيط الرقمي لم يلغِ الورقي بل تكامل معه

ناقش الكاتب الصحفي خالد صلاح، التحديات الهيكلية التي تواجه الصحافة المصرية في ظل الأزمات التمويلية المتزايدة وهيمنة عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك على سوق الإعلانات.

خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج "حديث القاهرة"، استعرض صلاح التحول المعقد من الصحافة الورقية إلى الرقمية، مستشهدًا بتجربته في اليوم السابع ومقارنتها بتجربة صحيفة التايمز البريطانية في التعامل مع هذا الانتقال.

خالد البلشي: عبدالمحسن سلامة كان سيحصل على 35% فقط من الأصوات لولا هذا الأمر

‎قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن يوم انتخابات النقابة، كانت الجمعية العمومية، واعية وراقية وحريصة على مصلحة النقابة.

‎وأضاف في حوار له مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها الجديد، بودكاست "السر مع إيمان"، أن رهانه في الانتخابات كان على رضا قطاع داخل الجمعية العمومية بعد أداء مجلسه خلال العاميين الماضيين.

تصل لـ45 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الموجة شديدة الحرارة في هذا الموعد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال يومي الجمعة والسبت على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد يومي الجمعة 16 مايو والسبت 17 مايو موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.