مد موعد المشاركة في الموسم الـ12 لبرنامج "شاعر المليون".. إليك الموعد الجديد

كتب- محمد شاكر:

أعلنت هيئة أبوظبي للتراث عن استمرار تلقي الاشتراكات أمام الراغبين بالمشاركة في برنامج "شاعر المليون" بموسمه الثاني عشر "2025 – 2026"، إلى يوم 25 مايو الجاري.

وأوضحت الهيئة أن قرار مدّ فترة التسجيل جاء في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين في التقديم للمشاركة بالبرنامج في ظل الإقبال المتزايد الذي يشهده الموقع الإلكتروني للبرنامج من المتقدمين لتسجيل بياناتهم، حيث يتم استقبال طلبات المشاركة فقط عبر الموقع الإلكتروني للجائزة.

وتنص شروط التقديم على ألا يقل عمر المشارك عن 18 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا، وأن يرسل قصيدةً شعرية نبطية موزونة ومقفاة لا يزيد عدد أبياتها على 20 بيتًا ولا يقل عن 10 أبيات، وأن تكون القصيدة مطبوعة، ولن تقبل القصائد المكتوبة بخط اليد، بالإضافة إلى إرسال صورة شخصية بخلفية بيضاء وصورة مصورة لجواز السفر ساري المفعول لمدة 12 شهرًا على الأقل.

ويعد برنامج «شاعر المليون» المسابقة الأكبر والأكثر شعبية للشعر النبطي في العالم، ويأتي تنظيمه في إطار تحقيق أهداف هيئة أبوظبي للتراث في تعزيز الهوية الوطنية وقيمها، ونشر الوعي بالموروث، ورعاية وتعزيز وتوثيق الشعر بأنواعه المختلفة.

وتصل قيمة جوائز الفائزين بالمراتب الأولى في البرنامج أكثر من 15 مليون درهم يحصل منها الفائز الأول على خمسة ملايين درهم ولقب شاعر المليون إضافة إلى بيرق الشعر، ويحصل الفائز الثاني على أربعة ملايين درهم، والفائز الثالث على ثلاثة ملايين درهم، والرابع على مليوني درهم، والخامس على مليون درهم، والسادس على 600 ألف درهم.

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