حدث منتصف الليل| الفريق أسامة ربيع يكشف حجم خسائر قناة السويس.. ,خبير يحذر من الانفجارات الشمسية

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الفريق أسامة ربيع يكشف حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قرار الهيئة بتخفيض رسوم العبور لمدة 90 يومًا هو قرار تم دراسته بعناية وكان ينتظر التوقيت المناسب لإحداث تأثير إيجابي.

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تشويش إلكتروني وعاصفة جيو مغناطيسية.. خبير يحذر من تداعيات الانفجارات الشمسية بهذا الموعد

حذر الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة من تداعيات الانفجارات الشمسية التي حدثت خلال الأيام الماضية والمتوقع أن تصل تداعياتها للأرض خلال يومي الجمعة والسبت.

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توجيه مهم من السياحة للشركات قبل الحج 2025 -(تفاصيل)

شددت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، على ضرورة الإسراع في تسليم حقائب جوازات سفر الحجاج إلى مقر صندوق الحج والعمرة بالعباسية، وذلك وفقًا للكتب الدورية أرقام 94، 98، 102، و108 لسنة 2025.

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وزير السياحة: بدء التشغيل التجريبي للتأشيرة الاضطرارية منتصف يونيو المقبل

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا مع كافة الوزارات والجهات المعنية، لمناقشة المنظومة الجديدة للحصول على التأشيرة الاضطرارية من مختلف دول العالم، عند الوصول إلى المطارات المصرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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تصل لـ45 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الموجة شديدة الحرارة في هذا الموعد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال يومي الجمعة والسبت على معظم أنحاء البلاد.

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أمين الفتوى: التجرؤ على إصدار الفتوى بغير علم كبيرة من الكبائر

حذر الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خطورة التجرؤ على إصدار الفتوى بغير علم أو دون تخصص، مؤكداً أن هذه الظاهرة تمثل تعديًا خطيرًا على حق الله وحق العلم، وتُعد كبيرة من الكبائر التي حذر منها الله عز وجل في كتابه الكريم.

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مد الفترة المخصصة للاستديوهات التحليلية في الإذاعة لباقي مباريات الدوري

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على استثناء الاستديوهات التحليلية للمباريات المتبقية من دروي نايل والتي تبث على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وكذلك إذاعة أون سبورت والمقرر إقامتها في نفس التوقيت لضمان تكافؤ الفرص.

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خالد البلشي: عبدالمحسن سلامة كان سيحصل على 35% فقط من الأصوات لولا هذا الأمر

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن يوم انتخابات النقابة، كانت الجمعية العمومية، واعية وراقية وحريصة على مصلحة النقابة.

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محافظ الجيزة يعلن تطوير ورفع كفاءة طريق أبو الهول السياحي - (صور)

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الخميس، طريق أبو الهول السياحي والمقرر أن يشهد أعمال رفع كفاءة وتطوير وتحسين للخدمات لاستيعاب الحركة المرورية المنتظرة مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير ومشروعات التطوير بذلك القطاع.

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