خطوات التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل عن خطوات شمول العامل ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة، بهدف رعايته وتوفير الدعم الاجتماعي والصحي له.

ووفقًا للوزارة، يتم تسجيل العمالة غير المنتظمة في قاعدة البيانات الخاصة بها من خلال الشركات والمقاولين، بالإضافة إلى عمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها في مختلف المناطق.

وأوضحت وزارة العمل أنه يتم منح العمالة غير المنتظمة المُقيدة لديها من خلال هذه الشركات والمقاولين منحة مالية سنوية في عدة مناسبات دينية واجتماعية، تشمل: المولد النبوي الشريف، عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، بالإضافة إلى عيد العمال.

تأتي هذه المنحة في إطار تقديم الدعم المالي للعاملين في هذه الفئة، الذين يتم حصرهم بشكل مستمر من قبل الوزارة.

وأضافت الوزارة أنه تم استحداث بند جديد في المنظومة يتعلق بمواجهة الحوادث، حيث يتم منح أسر ضحايا الحوادث من العمالة غير المنتظمة، سواء المُقيدين أو غير المُقيدين في قاعدة البيانات، مبلغ 200 ألف جنيه لكل حالة وفاة أو عجز كلي، و20 ألف جنيه لكل مصاب في حادث.

كما أكدت الوزارة أن هذه الفئة تتمتع أيضًا برعاية اجتماعية وصحية، بالإضافة إلى تأمين ضد الحوادث، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئة من العمال الذين يؤدون دورًا حيويًا في مختلف القطاعات.

وكشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن موعد صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة 2025.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن موعد صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة 2025 سيكون خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

وأشار المصدر، إلى أن منحة عيد الأضحى هذا العام مايو 2025 تشهد زيادة لأول مرة من 1000 إلى 1500 جنيه للعامل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة.

وتحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى الوزارة على ست منح سنوية بمناسبات مختلفة، تُصرف من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

المنح السنوية المقدمة للعمالة غير المنتظمة

توفر وزارة العمل ست منح سنوية للعمالة غير المنتظمة، تشمل:

- منحة شهر رمضان.

- منحة عيد الفطر.

- منحة عيد الأضحى.

- منحة المولد النبوي الشريف.

- منحة عيد الميلاد المجيد.

- منحة عيد العمال.

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