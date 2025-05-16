الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 21 مايو على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، تشهد البلاد اليوم وغدا السبت 17 مايو موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء لتتراوح درجات الحرارة على شمال البلاد ما بين 40:37 درجة وجنوب البلاد ما بين 45:38 درجة.

وأشارت الأرصاد إلى توقعات بنشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد إنخفاض بقيم درجات الحرارة تتراوح ما بين 7:5 درجات على معظم الأنحاء لتصبح على درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح ما بين 26:24 درجة وعلى القاهرة الكبرى ما بين 35:33 بداية من الأحد 18 مايو.

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