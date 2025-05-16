بهاء أبو شقة: قانون الإجراءات الجنائية هو "الدستور الثاني" للدولة

كتب- حسن مرسي:

وصف المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، قانون الإجراءات الجنائية بأنه "الدستور الثاني" المعترف به في جميع دول العالم، مؤكدًا على الدور المحوري للقانون في تنظيم حركة المجتمع. وأوضح أنه في حال وجود أي خلل في الإجراءات القانونية المتبعة في أي قضية، فإنها تصبح غير ذات قيمة قانونية.

وخلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، أشار أبو شقة إلى أن جميع المبادئ التي تتضمنها نصوص المسؤولية الطبية مستمدة في الأساس من مبادئ أرستها محكمة النقض.

وأكد وكيل مجلس الشيوخ، على أن عملية التشريع تمثل فنًا وعلمًا رفيع المستوى، وأن صياغة القوانين هي أيضًا فن له أصول وقواعد.

وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، أن الجدل الدائر حول قانون المسؤولية الطبية يعتبر ظاهرة صحية تمر بها مصر، مشددًا على حاجة البلاد إلى "ثورة تشريعية" شاملة.

وشدد على أن بعض القوانين الحالية لم تعد تتناسب مع تطلعات الدولة وتستدعي إعادة نظر شاملة من قبل لجان متخصصة على أعلى مستوى.