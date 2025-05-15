الفريق أسامة ربيع يكشف حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف

كتب- حسن مرسي:

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قرار الهيئة بتخفيض رسوم العبور لمدة 90 يومًا هو قرار تم دراسته بعناية وكان ينتظر التوقيت المناسب لإحداث تأثير إيجابي.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، أوضح الفريق أسامة ربيع، أن اجتماعات مكثفة عقدها مع كبار الوكلاء البحريين والشركات الملاحية العالمية لتنسيق عودتهم لعبور قناة السويس مرة أخرى.

و أن شركتي إيفرجرين وميرسك العالميتين بدأتا بالفعل في وضع جداولهما الزمنية للعودة إلى الإبحار عبر القناة.

وتوقع عودة جميع الشركات الكبرى العاملة في مجال الملاحة إلى استخدام قناة السويس كمسار رئيسي بعد استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر.

وشدد رئيس هيئة قناة السويس على أن الأزمة الحالية التي تمر بها القناة تعتبر أكثر صعوبة وتأثيرًا من فترة جائحة كورونا.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أن الخسائر خلال العام ونصف العام الماضيين بلغت 10.5 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم أثر سلبًا على الهيئة وحالتها المالية والمعنوية.

وأشار إلى أن قناة السويس لم تشهد خسائر خلال أزمة كوفيد-19، بل قامت بتقديم تخفيضات كبيرة لتشجيع الملاحة آنذاك.

وأوضح أن قرار تخفيض الرسوم الحالي يهدف إلى تحفيز الشركات على استئناف عبور سفنها عبر قناة السويس، مؤكدًا أن القرار لقي ترحيبًا واسع النطاق من جميع الشركات والوكالات الملاحية.

وتوقع عودة قوية لحركة الملاحة خلال شهر، مع بدء العديد من الوكلاء في تحريك سفنهم بالفعل بعد تحسن الأوضاع في البحر الأحمر.