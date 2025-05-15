توجيه مهم من السياحة للشركات قبل الحج 2025 -(تفاصيل)

كتب- محمد أبو بكر:

شددت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، على ضرورة الإسراع في تسليم حقائب جوازات سفر الحجاج إلى مقر صندوق الحج والعمرة بالعباسية، وذلك وفقًا للكتب الدورية أرقام 94، 98، 102، و108 لسنة 2025.

جاء ذلك، في إطار التنسيق المستمر بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ووزارة السياحة والآثار، وبهدف استكمال الإجراءات التنفيذية لموسم حج 1446 هجريًا.

وأفاد خطاب من وزارة السياحة والآثار، حصل "مصراوي" على نسخة منه، بتوجيه رسالة من اللواء مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية، والتي أشارت إلى عدم التزام بعض الشركات السياحية بتسليم حقائب سفر الحجاج أو تقديم المستندات المطلوبة، وكذلك عدم سداد التكاليف والرسوم المقررة، ويُعد هذا التأخير عائقًا أمام تسليم المستندات للإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية.

وعليه، طالبت الوزارة الشركات السياحية التي لم تسلم كامل جوازات سفر الحجاج بضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة في التعميم، وذلك لضمان سير الإجراءات بشكل سلس وحفاظًا على مصالح الحجاج والشركات على حد سواء.

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