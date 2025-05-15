تصل لـ45 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الموجة شديدة الحرارة في هذا الموعد

كتب- عمرو صالح:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال يومي الجمعة والسبت على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد يومي الجمعة 16 مايو والسبت 17 مايو موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا الجمعة في القاهرة الكبرى 37 درجة مشيرا إلى أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة يوم السبت حيث من المتوقع تسجل الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 40 درجة بينما جنوب الصعيد 45 درجة.

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