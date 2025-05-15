خالد البلشي: عبدالمحسن سلامة كان سيحصل على 35% فقط من الأصوات لولا هذا الأمر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

‎قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن يوم انتخابات النقابة، كانت الجمعية العمومية، واعية وراقية وحريصة على مصلحة النقابة.

‎وأضاف في حوار له مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها الجديد، بودكاست "السر مع إيمان"، أن رهانه في الانتخابات كان على رضا قطاع داخل الجمعية العمومية بعد أداء مجلسه خلال العاميين الماضيين.

‎وأوضح "البلشي": كان عندنا خطوات سارت في المسار النقابي وكان لها مردود جيد داخل الجمعية العمومية، واستكمال التجربة عشان كده كان شعارنا وما زال في الحلم بقية.

وتابع: طول فترة الانتخابات كان أمرًا ضارًا، وانعقاد الجمعية العمومية في النقابة "صعب شوية" لإنه لا بد أن تنعقد أول مرة بنسبة 50% وأن يكون في غضون ساعتين، فضلا عن ظروف رمضان هذا العام، واضطررنا للمد بسبب عيد الفطر وعيد القيامة.

‎وأكمل نقيب الصحفيين: "ظهرت مظاهر سلبية، وظهر الأمر كاستهداف شخصي، ولو الفترة كانت قصيرة كانت ستختلف النتيجة بشكل كبير، طول الفترة تضر الموجود في المنصب، وشهدنا أكاذيب، وإغراءات واسعة، النتيجة كانت ممكن تكون 65% لصالحي لو قصرت فترة الانتخابات.

وتابع: "انتخابي مرة ثانية مسؤولية أكبر وتكليف أكبر، وسنحاول أن نستكمل المشروعات ونرضي قطاعا أكبر، ونعيد التجربة بشكل آخر، ولا بد لي أن أرضي 45% من الجمعية العمومية، وفترة الانتخابات ربما أشارت إلى أن قطاعا من الصحفيين ما زال ينتظر خدمات أكثر، لكن بكرامة دون مساومة، وهذه رسائل مهمة.