مد الفترة المخصصة للاستديوهات التحليلية في الإذاعة لباقي مباريات الدوري

كتب-عمرو صالح:

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على استثناء الاستديوهات التحليلية للمباريات المتبقية من دروي نايل والتي تبث على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وكذلك إذاعة أون سبورت والمقرر إقامتها في نفس التوقيت لضمان تكافؤ الفرص، من بعض الضوابط، وذلك بالسماح بمد الفترة المخصصة للاستديوهات التحليلية لتصبح ساعة قبل بدء هذه المباريات وأخرى بعدها.

وأكد المجلس في بيانه على استمرار العمل بجميع القواعد الأخرى المنظمة لهذا الشأن.

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