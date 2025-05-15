خالد صلاح: الوسيط الرقمي لم يلغِ الورقي بل تكامل معه

كتب- حسن مرسي:

ناقش الكاتب الصحفي خالد صلاح، التحديات الهيكلية التي تواجه الصحافة المصرية في ظل الأزمات التمويلية المتزايدة وهيمنة عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك على سوق الإعلانات.

خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج "حديث القاهرة"، استعرض صلاح التحول المعقد من الصحافة الورقية إلى الرقمية، مستشهدًا بتجربته في اليوم السابع ومقارنتها بتجربة صحيفة التايمز البريطانية في التعامل مع هذا الانتقال.

أشار الكاتب الصحفي خالد صلاح، إلى أن الصحافة الورقية في أوروبا وأمريكا، على الرغم من تراجع توزيعها وإغلاق بعض المؤسسات، لا تزال تحتفظ بوجودها وقوتها، مؤكدًا أن الوسيط الرقمي لم يلغِ الورقي تمامًا بل تكامل معه.

وأكد أن نموذج "الباي وول" (الدفع مقابل الاشتراك) الذي نجح في الخارج يواجه صعوبات في مصر بسبب الحالة الاقتصادية وطبيعة المحتوى المقدم، بالإضافة إلى التحديات التقنية في بداياته.

وشدد صلاح على أن المنافسة الشرسة من منصات مثل تيك توك أضافت عبئًا جديدًا على الصحافة المصرية.

وعن قضية حرية الصحافة في مصر، أكد الكاتب الصحفي خالد صلاح، أن تراجع الحريات السياسية يجب أن يدفع المهنة الصحفية إلى التعبير بقوة أكبر، لكنه أعرب عن أسفه لفقدان الصحافة المصرية لأدواتها من حرية مهنية وخيال واحترافية.