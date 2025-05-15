حدث في 8 ساعات| تصور جديد لحل أزمة الإيجار القديم.. وخبير يُحذر من انفجارات شمسية خلال ساعات

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 642 لسنة 2024، بالموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي، وذلك بعدد 554,770 سهماً، بقيمة إجمالية تصل إلى 7.4 مليار دولار

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

الأعلى للإعلام: مد الفترة المخصصة للاستديوهات التحليلية لباقي مباريات دوري نايل

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على استثناء الاستديوهات التحليلية للمباريات المتبقية من دوري نايل والتي تبث على الهواء مباشرة على قنوات أون سپورت والمقرر إقامتها في نفس التوقيت لضمان تكافؤ الفرص، من بعض الضوابط.

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استعدادًا للصيف.. وزير الكهرباء يراجع خطة تأمين واستدامة التغذية الكهربائية

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس محمد دعبيس مساعد الوزير.

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48 ساعة شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن التفاصيل وتحذر من الأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

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صور.. رئيس الوزراء يتفقد المنجم المفتوح من أعلى قمة الجبل بـ"السكري"

اطلع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه على نظام التحكم والمراقبة بمنجم السكري لإنتاج الذهب بمنطقة مرسى علم، وذلك من خلال تفقد غرفة المراقبة الخاصة بذلك؛ حيث شاهد غرفة كاميرات المراقبة للموقع، واستمع لشرح حول مستوى التأمين الفائق بالموقع.

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"مدبولي" يُشاهد أعمال التعدين تحت الأرض بمنجم السكري

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في أثناء جولتهم اليوم بمنجم السكري لإنتاج الذهب بمنطقة مرسى علم، ورش التصنيع بالمنجم، كما توجهوا لمشاهدة أعمال التعدين تحت الأرض، بالإضافة لتفقد محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالمنجم.

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إخلاء الشقق في حالتين وقانون متكامل.. تصور "المصريين الأحرار" لحل أزمة الإيجار القديم

عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بحزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا لمراجعة النص المقترح من الحكومة بشأن تعديلات الإيجار القديم، وتقديم رؤيتها المتكاملة، استنادًا إلى المبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في الدولة المصرية.

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بالأسماء.. قائمة الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الخامسة

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اعتماد أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، في دورتها الخامسة، والتي تُمنح تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وتُعد أول جائزة من نوعها تُمنح للأطفال من سن 5 حتى 18 عامًا، في مجالات الآداب والفنون والابتكارات العلمية.

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7.4 مليار دولار.. السيسي يوافق على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 642 لسنة 2024، بالموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي، وذلك بعدد 554,770 سهماً، بقيمة إجمالية تصل إلى 7.4 مليار دولار.

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فيديو.. الشرع يشكر الرئيس السيسي: رأيت في عينيه حرصه على نهضة سوريا وإعمارها

أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع، عن تقديره وشكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا إنه "رأيت في عينيه حرصه على نهضة سوريا وإعمارها".

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الجمعة والسبت.. خبير يُحذر من انفجارات شمسية تصل حرارتها للأرض

حذر خبير الموارد المائية الدكتور عباس شراقي، من كثرت الانفجارات الشمسية في دورة الشمس الحالية رقم 25 التي تستغرق 11 عامًا وبدأت 2019، وتصل ذروتها في المنتصف عامى 2024-2025، ويتم قياس الانبعاثات بخمس درجات.

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