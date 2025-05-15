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محافظ الجيزة يعلن تطوير ورفع كفاءة طريق أبو الهول السياحي - (صور)

07:55 م الخميس 15 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تطوير ورفع كفاءة طريق أبو الهول السياحي
  • عرض 8 صورة
    تطوير ورفع كفاءة طريق أبو الهول السياحي
  • عرض 8 صورة
    تطوير ورفع كفاءة طريق أبو الهول السياحي
  • عرض 8 صورة
    تطوير ورفع كفاءة طريق أبو الهول السياحي
  • عرض 8 صورة
    تطوير ورفع كفاءة طريق أبو الهول السياحي
  • عرض 8 صورة
    تطوير ورفع كفاءة طريق أبو الهول السياحي
  • عرض 8 صورة
    تطوير ورفع كفاءة طريق أبو الهول السياحي
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الخميس، طريق أبو الهول السياحي والمقرر أن يشهد أعمال رفع كفاءة وتطوير وتحسين للخدمات لاستيعاب الحركة المرورية المنتظرة مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير ومشروعات التطوير بذلك القطاع.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الأعمال من المقرر أن تشمل توسعة ورصف الطريق لمسافة ١ كم وعرض ١٣ م مضيفًا أنها ستتضمن تحسين شبكة الإنارة وتوفير ساحات انتظار وتركيب بلاط إنترلوك بالأرصفة على جانبي الطريق وتهذيب وتجميل الأشجار وتهيئة أكشاك وغرف الكهرباء والغاز والاتصالات وتحسين المظهر الحضاري لها.

وفي ذات السياق حرص محافظ الجيزة خلال جولته على معاينة الإسطبلات الحضارية الجديدة والمقامة بمنطقة كفر الجبل للتأكد من جاهزيتها، حيث اطمأن المحافظ على الاستعدادات الخاصة بتسكين الباكيات وآلية دخول وخروج الدواب والمترددين على الإسطبلات.

وشدد على نائب المحافظ ورئيس حي الهرم باستمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة من المنظومة الحضارية.

كما حرص المحافظ على إجراء لقاءات مع أهالي المنطقة والتعرف على آرائهم حول أعمال التطوير موجهًا ببحث عدد من الشكاوى والرؤى والمقترحات التي توجهوا بها خلال الجولة.

رافق المحافظ، خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق.

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رفع كفاءة طريق أبو الهول طريق أبو الهول السياحي محافظ الجيزة المهندس عادل النجار
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