الأعلى للإعلام: مد الفترة المخصصة للاستديوهات التحليلية لباقي مباريات دوري نايل

كتب- محمد سامي:

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على استثناء الاستديوهات التحليلية للمباريات المتبقية من دوري نايل والتي تبث على الهواء مباشرة على قنوات أون سپورت والمقرر إقامتها في نفس التوقيت لضمان تكافؤ الفرص، من بعض الضوابط.

وتضمن القرار كذلك بالسماح بمد الفترة المخصصة للاستديوهات التحليلية لتصبح ساعة قبل بدء هذه المباريات وأخرى بعدها، مؤكدًا أن المجلس على استمرار العمل بجميع القواعد الأخرى المنظمة لهذا الشأن.

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