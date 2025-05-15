استعدادًا للصيف.. وزير الكهرباء يراجع خطة تأمين واستدامة التغذية الكهربائية

كتب- محمد صلاح:

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس محمد دعبيس مساعد الوزير.

يأتي الاجتماع في إطار الاستعداد لموسم الصيف، ومواجهة الارتفاع المتوقع في الأحمال ودرجات الحرارة، ومراجعة خطط العمل التي تضمن استقرار واستمرارية التيار الكهربائي، ورفع كفاءة المنظومة بشكل عام، إلى جانب مواجهة ظاهرة سرقات التيار والفقد الفني والتجاري.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير، مستجدات خطة تشغيل المنظومة الموحدة والتي تشمل الإنتاج والنقل والتوزيع، وخطة المركز القومي للتحكم ومركز إدارة الأزمات، وسيناريوهات مواجهة الطوارئ وفترات الذروة. كما تم بحث خطط تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة، وتحديث نمط تشغيل المحطات بما يحقق خفض استهلاك الوقود وزيادة كفاءة التشغيل.

وأكد الدكتور عصمت، أهمية التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد، وضرورة الالتزام بجداول الصيانة المخططة والمعتمدة من مركز التحكم القومي، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة خلال الشهر الجاري، لتكون الوحدات جاهزة للتشغيل الفوري بأعلى كفاءة، بما يعزز قدرة الشبكة على مواجهة أي طوارئ خلال الصيف.

وفيما يتعلق بمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، شدد الوزير على ضرورة تفعيل عمل لجان الضبطية القضائية، ومواصلة تنفيذ مشروع العدادات الكودية ومسبقة الدفع، مؤكدًا أن السرقات تؤثر سلبًا على استقرار الشبكة وتكبد الدولة خسائر كبيرة.

كما طالب بتقارير أسبوعية توضح حجم الضبطيات ومعدلات التحصيل وما تحقق من وفر في الطاقة.

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لبرامج العمرات والصيانة، وأداء المحطات المائية، ومعدلات احتياطي التشغيل، إلى جانب التنسيق بين الشركات لتوفير قطع الغيار ومتطلبات التشغيل، وتعزيز الاعتماد على النظم الذكية والتقنيات الحديثة في إدارة الشبكة القومية.

وأكد وزير الكهرباء، ضرورة الرفع المستمر لكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وبناء شبكة كهرباء قوية وآمنة ومرنة، قادرة على استيعاب القدرات التوليدية المتنامية، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف قطاعات الدولة.

اقرأ أيضًا:

موجة شديدة الحرارة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

قانون العمل الجديد| حظر تشغيل الأطفال في هذه المهن

الجلطات وقرحة المعدة.. تعرف على الأضرار الصحية لتناول البيتزا