48 ساعة شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن التفاصيل وتحذر من الأتربة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت الأرصاد، في تنويه جوي، إن البلاد تتعرض يومي الجمعة 16 مايو والسبت 17 مايو 2025 لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بين 37 و40 درجة، وجنوب البلاد بين 38 و45 درجة.

وأشارت الأرصاد، إلى نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

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