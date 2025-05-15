صور.. محافظة القاهرة تبحث إعادة إحياء وتشغيل محل جروبي بطلعت حرب

كتب- محمد نصار:

ترأس اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية يرافقه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا لمتابعة ما تم من خطوات تنفيذية لإعادة إحياء وتشغيل محل جروبي بميدان طلعت حرب، والمبنى المتواجد به في إطار جهود الدولة لإحياء منطقة القاهرة الخديوية، واستعادة العناصر المميزة لها.

شهد الاجتماع الذي عقد بالنادي اليوناني المتواجد أعلى مقهى جروبي، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ورئيسا مجلس إدارة شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، وممثلون عن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، والصندوق السيادي، واتحاد البنوك، واستشاري المشروع، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة، وشركة الغاز.

وتم خلال الاجتماع، استعراض تقرير السلامة الإنشائية لعمارة جروبي المكونة من بدروم وأرضي، وأول، و4 أدوار متكررة، والتي أعدها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة على دعم الجهود الرامية لاستعادة "جروبي" كجزء من ذاكرة العاصمة في منطقة الخديوية.

مقهى جروبي يعد أحد أشهر وأعرق الأماكن في القاهرة الخديوية ويقع بميدان طلعت حرب، أسسه جاكومو جروبي وهو سويسري جاء إلى مصر في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وأقام مع ابنه مطعمين ومتجرين لبيع الحلوى يحملان اسمه في وسط القاهرة، أحدهما بميدان طلعت حرب (سليمان باشا سابقًا)، والآخر بشارع عدلي.

وقد تضاعف النجاح بعد أن افتتح محلين أصغر وأكثر بساطة يقدم فيهما الشطائر والحلوى والمشروبات وقوفًا على الطريقة الأمريكية، كما لم يكتفِ جاكومو بالمحلاّت الأربعة فكان يعمل على توصيل طلبات خارجية مثل إقامة الولائم في بيوت الوزراء والوجهاء في ذلك العهد.

وارتبط المصريون بجروبي كأحد العلامات المميزة لمنطقة وسط المدينة، كما شهد تصوير عدد من الأفلام والمسلسلات.

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