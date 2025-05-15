شركة "جانسن" تُطلق "تيكفايلي" في مصر لعلاج المايلوما المتعددة أحد أمراض سرطان الدم

كتب- مصراوي:

تصوير- محمد معروف:

أعلنت شركة "جانسن" الذراع الدوائي لشركة جونسون آند جونسون، والرائدة في مجال الرعاية الصحية، عن إطلاق عقار "تيكفايلي "Tecvayli في السوق المصري، ليُشكّل بارقة أمل جديدة لمرضى المايلوما المتعددة، أحد أكثر أنواع سرطانات الدم تعقيدًا وخطورة، والذي يمثل 15% من إجمالي سرطانات الدم و1.9% من الوفيات المرتبطة بالسرطان.

وكرّست شركة جانسن أكثر من 20 عامًا من البحث والابتكار في مجال المايلوما المتعددة، ولا تزال تسعى لاكتشاف آليات جديدة لعلاج هذا المرض الخطير، في إطار استراتيجيتها الهادفة لتوفير علاجات مبتكرة وفعّالة للمرضى في مختلف أنحاء العالم.

أشرف الغندور: المايلوما المتعددة مرض خبيث ومتنوع وغالباً ما يرتبط به عدة مضاعفات

قال الدكتور أشرف الغندور، أستاذ أمراض الدم والباطنة بجامعة الإسكندرية، إن مرض المايلوما المتعددة يُعد مرضًا خبيثًا ومتنوعًا، وغالبًا ما ترتبط به عدة مضاعفات بما في ذلك فقر الدم، والعدوى، واعتلال الأعصاب المحيطية، وضعف الكلى وكسور العظام.

وأضاف "الغندور": هنا تكمن أهمية العلاجات الحديثة المتقدمة للمايلوما المتعددة، فالالتزام المستمر بالعلاج يضمن استمرارية الاستجابة، بما يتماشى مع البروتوكولات العلاجية العالمية.

رأفت عبد الفتاح: "تيكفايلي" علاج موجه يتم استخدامه كعلاج أحادي يعمل على مستقبل الخلية السرطانية BCMA

من جانبه، قال الدكتور رأفت عبد الفتاح، استشاري أمراض الدم وزرع النخاع العظمي بالمعهد القومي للأورام، بجامعة القاهرة: "تيكفايلي" علاج أحادي موجه من فئته لعلاج المرضى البالغين المصابين بالمايلوما المتعددة المتكررة والمقاومة للعلاج، والذين تلقوا ثلاثة علاجات سابقة على الأقل, يعمل على مستقبِل الخلية السرطانية BCMA، ويُعطى تحت الجلد، ويُعد هذا الدواء خطوة متقدمة للمرضى المصابين بسرطان الدم، خاصة ممن يواجهون خيارات علاجية محدودة أو ممن انتكسوا بعد علاجات سابقة أو أصبحوا مقاومين لها.

ويقوم عقار "تيكفايلي" باستهداف خلايا المايلوما المتعددة، وهذا العقار له طريقة عمل تؤدي إلى السيطرة على المرض ونسبة انتشاره.

بدوره، صرّح الدكتور أحمد الحوفي، المدير التنفيذي لشركة جانسن مصر: نؤمن بالدور الفعال الذي تقوم به مؤسسات الدولة المصرية وتوحيد جهودها مع شركات القطاع الخاص العاملة في مصر لتقديم أحدث العلاجات المبتكرة في الوقت المناسب والذي يعد مسؤولية إنسانية ومهنية في آنٍ واحد.

وأضاف "الحوفي": شهدنا خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في القطاع الصحي المصري من خلال تركيز جهود الدولة المصرية على الارتقاء بالقطاع الدوائي في مصر، وتتمثل هذه الجهود في التواصل الدائم مع القطاع الخاص وإقامة المحافل المختلفة التي تجمع أغلب العاملين في القطاع للبحث الدائم عن سبل التطور وكيفية تقديم خدمة صحية بأعلى المعايير العالمية، وسنواصل شراكتنا مع الجهات المعنية لضمان وصول هذا الأمل الجديد إلى كل من يحتاجه.

وقالت الدكتورة هبة حسين، المدير الطبي لشركة جانسن مصر، إن إطلاق "تيكفايلي" في مصر يعكس التزامهم المستمر تجاه المرضى، ويؤكد دورهم الريادي في توفير علاجات متطورة للمايلوما المتعددة أحد أمراض سرطان الدم.

وأضافت "هبة": تقوم شركة جانسن بدور رائد في علاج المايلوما المتعددة منذ عام 2017.

ميرفت مطر: القطاع الصحي يحرص على توفير أحدث الابتكارات والعلاجات

من جانبها، قالت الدكتورة ميرفت مطر، أستاذ أمراض الدم بالقصر العيني: يمثل إطلاق تيكفايلي في مصر خطوة في تقديم حلول علاجية متقدمة وفعالة للمرضى، خاصة في حالات الانتكاس أو المقاومة للعلاج، نحرص على أن تصل هذه العلاجات المبتكرة إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، بما يحقق تحسنًا فعليًا في جودة حياتهم.

وأضافت أن القطاع الصحي المصري دائمًا ما يحرص على توفير أحدث الابتكارات والعلاجات المتاحة حول العالم للمرضى المصريين ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وبالتعاون والشراكة مع شركات الأدوية العالمية العاملة في مصر تأتي في مقدمتها شركة جونسون آند جونسون في حدث إطلاق اليوم.

جدير بالذكر أن شركة جانسن تقوم منذ أكثر من 60 عامًا بتحسين حياة المرضى حول العالم، من خلال الابتكار والخبرة والشراكات الفعالة، وفي مجال الأورام تحديدًا، كانت الشركة دائمًا في طليعة الجهود العالمية لتقليل عبء المرض وتقديم العديد من الحلول العلاجية التي تحدث فرقًا حقيقيًا.

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