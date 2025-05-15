بالأسماء.. قائمة الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الخامسة

كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اعتماد أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، في دورتها الخامسة، والتي تُمنح تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وتُعد أول جائزة من نوعها تُمنح للأطفال من سن 5 حتى 18 عامًا، في مجالات الآداب والفنون والابتكارات العلمية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن هذه الجائزة، تُعد إحدى أبرز المبادرات الثقافية التي تُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في تمكين الأطفال والنشء وتكريس مفهوم العدالة الثقافية.

وأشار وزير الثقافة إلى أن الجائزة تعكس التزام الدولة العميق ببناء أجيال جديدة تنتمي لوطنها، وتحمل بذور الإبداع والتجديد، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير من الأطفال على الترشح يعكس وعيًا متزايدًا لدى الأسر المصرية بأهمية دعم الإبداع في مراحل عمرية مبكرة.

وأوضح الوزير أن إجمالي عدد المتقدمين للجائزة هذا العام بلغ 6570 مشاركًا، من بينهم 4262 من الإناث و2308 من الذكور، يمثلون مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركات من 9 دول عربية وأجنبية، أبرزها السعودية، الكويت، كندا، والولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت إلى أن محافظة أسيوط تصدرت عدد المتقدمين بإجمالي 1116 مشاركًا، تلتها القاهرة بـ779، ثم الإسكندرية بـ487، ما يعكس امتداد أثر الجائزة ونجاحها في الوصول إلى الفئات المستهدفة في الحضر والريف على حد سواء.

وشهدت الدورة الخامسة مشاركة واسعة في فروع الجائزة المختلفة، حيث جاء فرع الرسم في مقدمة التخصصات بـ3438 مشاركة، تلاه فرع القصة بـ751 مشاركة، ثم الشعر بـ428، والغناء بـ604، والابتكارات العلمية بـ500، والتطبيقات والمواقع الإلكترونية بـ566، ما يعكس تنوع اهتمامات الأطفال وتفوقهم في مجالات الإبداع المختلفة.

وقد جاءت أسماء الفائزين في الدورة الخامسة على النحو التالي:

● فرع القصة

الفئة العمرية الأولى:

• عابد الرحمن يوسف صبحي يوسف (الغربية)

• ليزا شريف رضوان عبد الحميد (الجيزة)

الفئة العمرية الثانية:

• أبانوب جورج وهيب زكي (الدقهلية)

• يوستينا بشاي صموئيل جاد (أسيوط)

● فرع الشعر

الفئة العمرية الأولى:

• همسة أيمن بدوي التابعي سمرة (دمياط)

الفئة العمرية الثانية:

• أحمد رمضان محمد عبد الرحمن عوف (الدقهلية)

• عبد الرحمن مصطفى أحمد النحاس (الإسكندرية)

• هاجر أشرف نجيب السيد متيرد (دمياط)

● فرع التأليف المسرحي

الفئة العمرية الأولى:

• جنا الدكتور خلف الله عبد الحميد (سوهاج)

• عمر وائل مصباح عبد المحسن (الدقهلية)

الفئة العمرية الثانية:

• آية وليد عرفان محمود أبو النور (دمياط)

• لمى أحمد كمال عبد الغفار (القليوبية)

● فرع الرسم

الفئة العمرية الأولى:

• آية محسن عبده سعيد هارون (أسوان)

• خالد حسن شحات حسن إبراهيم (الدقهلية)

• مريم خالد حسن الشواربي (القاهرة)

الفئة العمرية الثانية:

• رودينة ممدوح أحمد عبد الرحيم (القاهرة)

● فرع العزف

الفئة العمرية الأولى:

• لارا محمد عبد الجيد عطية (القاهرة)

• مصطفى محمد أحمد محمد قدورة (الجيزة)

الفئة العمرية الثانية:

• مالك محمد شحاتة السيد (الجيزة)

• يوسف أشرف فريد حسن (الجيزة)

● فرع الغناء

الفئة العمرية الأولى:

• فريدة إسلام سيد مصطفى كمال (القاهرة)

• فياض أحمد فياض محمود حسن (الجيزة)

الفئة العمرية الثانية:

• عائشة محمد إبراهيم عبد العظيم مرسي (الشرقية)

• فاروق محمد فاروق علي (الجيزة)

● فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية

الفئة العمرية الأولى:

• حمزة محمد السيد سعد (البحيرة)

• رامي فادي صبري كرم (الدقهلية)

الفئة العمرية الثانية:

• إسراء بدوي سمير حسني (القاهرة)

• مارك ألبير بطرس آدم (القاهرة)

● فرع الابتكارات العلمية

الفئة العمرية الأولى:

• أنطوني مينا يني عطا عطية (سوهاج)

• مريم أحمد سيد أحمد تمساح (الأقصر)

الفئة العمرية الثانية:

• يوسف محمد علي محمود الجميلي (الدقهلية)

● عمل مشترك:

• ملك أمين عادل علي أبو زين (المنوفية)

• هناء خالد حسن عبد المقصود حسن (المنوفية).