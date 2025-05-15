خبير جيولوجي يحذر: أقوى انفجارات شمسية تضرب الأرض الجمعة والسبت

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن دورة الشمس الحالية رقم 25، التي بدأت عام 2019 وتستمر 11 عامًا، تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة الانفجارات الشمسية، التي تصل ذروتها بين عامي 2024 و2025.

وأوضح أن الانفجارات الشمسية تقاس وفق خمس درجات (A، B، C، M، X) بمقياس لوغاريتمي، حيث تُمثل الفئة X أقوى الانفجارات الشمسية، تعادل قوتها مليار قنبلة هيدروجينية.

وأشار إلى أنه مساء الثلاثاء 13 مايو 2025 تم رصد انفجار شمسي من الفئة X، تبعه يوم الأربعاء 4 انفجارات شديدة، بينها الانفجار الأشد هذا العام من نوع "X2.7" وثلاثة انفجارات من الفئة M.

وأضاف أن الانبعاثات الشمسية المصاحبة تصل الأرض بعد يوم إلى عدة أيام، ومن المتوقع أن تبدأ تأثيراتها يوم الجمعة، وتبلغ ذروتها يوم السبت مع ارتفاع محتمل في درجات الحرارة حتى 45 درجة مئوية، وقد تستمر تأثيراتها بشكل أقل حتى يوم الأحد.

وحذر الدكتور شراقي من أن هذه الانفجارات قد تسبب تشويشًا على الأجهزة الإلكترونية، تعطل الاتصالات اللاسلكية، أجهزة الملاحة، محطات توليد الكهرباء، وأجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى احتمال سقوط بعض الأقمار الصناعية.

كما نبه إلى تأثيرات محتملة على صحة الإنسان تشمل تغيرات في المزاج، ارتفاع القلق، وتأثيرات هرمونية وجسدية.



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