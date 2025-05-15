7.4 مليار دولار.. السيسي يوافق على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 642 لسنة 2024، بالموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي، وذلك بعدد 554,770 سهماً، بقيمة إجمالية تصل إلى 7.4 مليار دولار.

وقد أقر مجلس النواب هذا القرار خلال جلسته التي عقدت في 23 فبراير 2025، تعبيرًا عن الدعم البرلماني الكامل للمبادرة.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، ليصبح نافذًا، في خطوة تعزز من مشاركة مصر في جهود التنمية الاقتصادية على مستوى القارة الأفريقية، وتدعم دورها في مؤسسات التمويل الدولية.

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