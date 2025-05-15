رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمنجم السكري لإنتاج الذهب بمرسى علم

كتب- محمد سامي:

بدأ صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية إلى منجم السكري لإنتاج الذهب، الواقع بمنطقة مرسى علم في الصحراء الشرقية، وذلك في إطار حرص الحكومة على دعم وتطوير قطاع التعدين، وتشجيع الاستثمارات، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي.

رافق رئيس الوزراء خلال الجولة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووفد برلماني رفيع من مجلسي النواب والشيوخ، يضم عدداً من أعضاء هيئات مكاتب اللجان البرلمانية، إلى جانب نواب محافظة البحر الأحمر، وقيادات من وزارة البترول والثروة المعدنية.

وشارك في الجولة كل من المهندس معتز عاطف، وكيل أول وزارة البترول، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والمحاسب محمد محمود، رئيس شركة السكري لمناجم الذهب، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى جانب عدد من مسؤولي شركة "أنجلو جولد أشانتي" العالمية، الشريك الاستثماري للهيئة في تطوير وتشغيل المنجم.

وفي مستهل الجولة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية قطاع الثروة المعدنية كأحد روافد التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير هذا القطاع، من خلال إعداد استراتيجية وطنية طموحة تستهدف الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية، والتوسع في الصناعات الاستخراجية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتبنى نهجًا تكامليًا في التعاون مع البرلمان لتنفيذ خطة تطوير قطاع التعدين، وعلى رأسها تحديث الأطر التشريعية والمالية والاستثمارية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما أسفر عن تطوير نماذج اتفاقيات استغلال الذهب والمعادن مع كبرى الشركات العالمية، ما يعزز مناخ الثقة ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الواعد.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار التعديني تمثل أولوية محورية للوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بعد المناقشات الجارية مع البرلمان، يُعد خطوة محورية نحو تحقيق هذا الهدف.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ورفع القيمة المضافة للثروات التعدينية، وتأتي في إطار خطة متكاملة تحظى بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة والبرلمان، لتعزيز دور قطاع التعدين كقاطرة للنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن منجم السكري يُعد من النماذج الناجحة للاستثمار في قطاع التعدين، حيث يتمتع بإمكانات تشغيلية متقدمة وكوادر بشرية مصرية مؤهلة تدير عمليات الإنتاج بكفاءة عالية، مؤكدًا أن الدولة تضع هذا النموذج في صدارة أولوياتها كونه يمثل شراكة رائدة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة "أنجلو جولد أشانتي"، رابع أكبر منتج للذهب عالميًا.

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