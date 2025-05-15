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فيديو.. الشرع يشكر الرئيس السيسي: رأيت في عينيه حرصه على نهضة سوريا وإعمارها

12:01 م الخميس 15 مايو 2025

الرئيس السيسي يلتقي أحمد الشرع

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وكالات

أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع، عن تقديره وشكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا إنه "رأيت في عينيه حرصه على نهضة سوريا وإعمارها".

كذلك عبّر الشرع في بيان تلفزيوني، مساء الأربعاء، عن شكره للجزائر وليبيا والسودان والمغرب واليمن، ولرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الذي أبدى رغبة في إعادة العلاقات مع دمشق.

وأكد الشرع، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا التاريخي الشجاع، يمهد لرفع المعاناة عن الشعب السوري.

وأوضح الشرع، أن حكومته تلتزم بتسهيل ظروف الاستثمار وفتح الأبواب أمام المستثمرين، داعيا المستثمرين إلى القدوم إلى سوريا.

وشدد الشرع، على أن سوريا لن تكون ساحة لتقاسم النفوذ بعد اليوم، كما أن حكومته لن تسمح بتقسيم البلاد ولن تفسح المجال أمام سرديات السابق، لأن سوريا لكل السوريين.

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