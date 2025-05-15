15 صورة.. وصول أول قطار مكيف ضمن الصفقة الجديدة للعمل بالخط الأول لمترو الأنفاق

كتب- محمد نصار:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن وصول أول قطار مكيف للخط الأول لمترو الأنفاق إلى ميناء الإسكندرية.

يأتي ذلك ضمن الصفقة المبرمة مع شركة ألستوم الفرنسية لتنفيذ أعمال تصميم وتصنيع واختبار والتجهيز للخدمة وتوريد عدد 55 قطارًا (9 عربة) بما في ذلك إجراء 1 عمرة جسيمة شاملة قطع الغيار للقطارات وتوريد معدات لورشة طره وتنفيذ أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وبتمويل حكومي ميسر من الحكومة الفرنسية وذلك ضمن خارطة الطريق المشتركة الموقعة بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.

وأوضح الوزير، أن هذا المشروع يهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة في ركاب الخط الأول بعد استكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق (5 خطوط) وتنفيذ امتداد الخط الأول (المرج الجديدة - شبين القناطر) الجاري دراسته حاليًا لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة في المسار من محطة المرج الجديدة حتى شبين القناطر.

كما يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير الخط الأول بالكامل من خلال تحديث الأنظمة والوحدات المتحركة، حيث تم التعاقد مع الجانب الفرنسي على توريد 55 قطارًا مكيفًا جديدًا للخط والتعاقد مع الجانب الإسباني لإعادة تأهيل 23 قطارًا من القطارات العاملة بالخط.

وتم التعاقد مع شركة وطنية لتنفيذ أعمال تطوير ورشة طرة لتصبح قادرة على استيعاب القطارات الجديدة التي سيتم توريدها للخط، بالإضافة إلى التعاقد مع تحالف مصري/ فرنسي/ ياباني لتنفيذ أعمال تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال القوى الكهربية.

جدير بالذكر أن هذه القطارات الجديدة تتميز بنظام تكييف عالي السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، والكاميرات التليفزيونية المثبتة في مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة، وشاشات LCD لاستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات.

كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، وأيضًا يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.

وتم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل، وتزويد العربات بخرائط إلكترونية أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي السمع.

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