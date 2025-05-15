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الجمعة والسبت.. خبير يُحذر من انفجارات شمسية تصل حرارتها للأرض

01:29 ص الخميس 15 مايو 2025
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كتب-عمرو صالح:

حذر خبير الموارد المائية الدكتور عباس شراقي، من كثرت الانفجارات الشمسية في دورة الشمس الحالية رقم 25 التي تستغرق 11 عامًا وبدأت 2019، وتصل ذروتها في المنتصف عامى 2024-2025، ويتم قياس الانبعاثات بخمس درجات "A،B,C,M,X"، بمقياس لوغاريتمى مثل الزلازل، بحيث B أقوى منA عشر مرات، وC أقوى من A 100 مرة، وX تعادل مليار قنبلة هيدروجينية.

وقال شراقي في بوست نشره عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "إن أمس الأول الثلاثاء 13 مايو 2025 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، رصد انفجار شمسى بقوة X على سطح الشمس، واليوم 4 انفجارات أخرى منها انفجار X و3 M".

وتابع: "تتسبب الانفجارات في انبعاث كتل شمسية مقذوفة ((CME تصل إلى الأرض بسرعة متوسطها 1000 كم/ث، أي يصل إلى سطح الأرض بعد يوم إلى عدة أيام في رحلة طولها 150 مليون كم هي المسافة بين الشمس والأرض، وبالتالى وصولها الجمعة، وانبعاثات اليوم القوية تصل السبت 45 درجة مئوية، وقد تمتد إلى الأحد بدرجة أقل نسبيا، ويتوقف استمرارها على الانفجارات الشمسية".

وأوضح أن أهم تأثيرات التوهج الشمسى الشديد هي التشويش على الأجهزة الالكترونية، واحتمالية سقوط بعض الأقمار الصناعية، وتعطل الاتصالات اللاسلكية على الأرض، وأجهزة الملاحة في الطائرات والسفن، أجهزة محطات توليد الكهرباء، أجهزة الكومبيوتر وservers وبالتالى الانترنت، بعض الأجهزة الطبية، أما بالنسبة للانسان فقد يسبب عدد من الآثار الجانبية السلبية الأخرى المتعلقة بالمزاج والقلق والنشاط الهرموني وغيره.

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