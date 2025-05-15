موجة شديدة الحرارة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيان، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح.

حالة الطقس اليوم الخميس

قالت "هيئة الأرصاد"، إنه يسود حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس الموفق 15 مايو 2025، طقس حار شمالًا نهارًا، شديد الحرارة جنوبًا، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من جنوب سيناء وأقصى غرب البلاد، على فترات متقطعة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

موجة شديدة الحرارة

أوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس اعتبارًا من الجمعة 16 مايو 2025 وحتى السبت 17 مايو، موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتابعت "الأرصاد"، أن درجة الحرارة ستتراوح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ما بين 37 إلى 40 درجة مئوية، وتكون ما بين 38 إلى 45 درجة مئوية على جنوب البلاد.

انخفاض درجات الحرارة

أكملت "الهيئة"، أن حالة الطقس اعتبارًا من الأحد المقبل 18 مايو 2025، تشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية ما بين 24 إلى 26 درجة مئوية، وتكون على القاهرة الكبرى ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية.

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