حدث ليلًا| بيان للنقل بشأن محور بديل خزان أسوان وموعد أطول إجازة رسمية في 2025

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بيان عاجل من "النقل" بشأن محور بديل خزان أسوان

أصدرت وزارة النقل بيانًا رسميًا، ردًا على ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث "انهيار جزئي" في محور بديل خزان أسوان، مؤكدة أن ما أُشيع بهذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة.

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شيخ الأزهر يجري أول اتصال بالبابا الجديد للفاتيكان.. ماذا دار بينهما؟

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا بالبابا الجديد للفاتيكان، ليو الرابع عشر، هنأه خلاله بانتخابه رئيسا للكنيسة الكاثوليكية.

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موعد أطول إجازة رسمية في 2025 وقائمة العطلات المتبقية

يترقب العاملون في قطاعات الدولة المختلفة، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، والعاملون بالبنوك والمدارس، إحدى أطول فترات الراحة الرسمية خلال العام الحالي، وهي إجازة عيد الأضحى 2025.

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حظر تشغيلهم قبل الـ 15.. كيف حدد القانون ضوابط عمل الأطفال؟

حدد قانون العمل الجديد في مادته رقم (63) ضوابط واضحة بشأن تشغيل وتدريب الأطفال، مؤكدًا على حظر تشغيلهم قبل سن 15 عامًا، مع السماح بتدريب من بلغ 14 عامًا بشرط ألا يتعارض ذلك مع استمراره في التعليم.

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شديد الحرارة ورياح وشبورة.. توقعات حالة طقس الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 15 مايو 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

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السعودية: منع حاملي تأشيرات الزيارة من دخول مكة خلال هذه الفترة

أصدرت السلطات السعودية، تعليمات جديدة تتعلق بتأشيرات الزيارة إلى المملكة، وذلك في إطار تنظيم دخول الزائرين خلال موسم الحج، على أن تُطبَّق هذه التعليمات على جميع حاملي تأشيرات الزيارة، بما في ذلك أبناء الجالية المصرية والقادمين من مختلف الدول.

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دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم

أعلن حزب الاتحاد، تقدمه بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية) إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.

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