الجلطات وقرحة المعدة.. تعرف على الأضرار الصحية لتناول البيتزا

كتب- عمر صبري:

كشفت الدكتورة شيماء السيد محمد، أستاذ مساعد كيمياء حيوية التغذية، الأضرار الصحية للأكلات السريعة وبدائلها، مثل البيتزا، لافتة أن الوجبات السريعة لا تحتوي على الفاكهة والسلطات، الغنيةً بالدُّهون، والمواد الحافظة، والسُّكريات.

نسبة دهون مرتفعة

وأوضح الدكتورة شيماء، خلال نشرة بحثية، صادرة عن المركز القومي للبحوث، أن نسبة الدُّهون المرتفعة التي تحتويها هذه الوجبات تساعد على ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، والذي بدوره من أهم الأسباب لارتفاع ضغط الدَّم، وتصلُّب الشرايين، والجلطات، وارتفاع سكر الدم.

وأضافت أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الوجبات السريعة تضاعفت نسبة السُّعرات الحرارية فيها إلى أربع أو خمس مرات ، وهذا من الطبيعي أنه سيؤدي إلى ارتفاع في مستويات السُّمنة لدى الأشخاص الذين يتناولونها.

نسبة عالية من السكريات

وأكدت أن الوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، تؤدي إلى تسوُّس الأسنان، كما أنها تسبِّب أمراض عُسْرِ الهضم والقرحة، تحتوي الوجبات السريعة المحتوية على نسبةٍ عاليةٍ من الزيوت مع افتقارها للفيتامينات والألياف، أيضاً من مسبِّبات القرحة المُزمنة والتهاب القولون العصبي إلى جانب المأكولات الحارَّة.

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