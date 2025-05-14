تشكيل غرفة عمليات بوزارة الخارجية لمتابعة التطورات في ليبيا

وكالات

قالت وزارة الخارجية في بيان، الأربعاء، إن اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا تتابع باهتمام بالغ التطورات المتسارعة في ليبيا الشقيقة والتوترات المتصاعدة خلال الأيام الاخيرة، وتستمر اللجنة في انعقاد دائم لمتابعة التطورات الراهنة.

وأشار البيان، إلى أن "وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج شكلت غرفة عمليات لمتابعة المستجدات على الأرض والتنسيق مع السفارة المصرية في طرابلس على مدار 24 ساعة لتلقى استفسارات وطلبات المواطنين المصريين في ليبيا، وذلك عبر أرقام الهاتف التالية: (۰۰۲۰۱۱۱٥٥٦٦٦٠٦) – (۰۰۲۱۸۹۱٤۸۹۷۹۸۵).

وأكد البيان، أن اللجنة تقوم بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية للتعامل مع الموقف، مضيفا "تهيب اللجنة بالمواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في ليبيا بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام منازلهم والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا لحين استقرار الأوضاع".