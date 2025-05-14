غدا ..انطلاق منتدي مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل

كتب - نشأت علي:

تنطلق غدا الخميس، فعاليات المنتدي الثاني لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل، والذي ينظمه اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة النائب الدكتور محمود حسين.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن قضية الهجرة غير الشرعية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي والعالمي، لاسيما أن تلك الظاهرة الخطيرة تهدد أرواح الملايين من البشر.

وأكد رئيس الاتحاد أن فعاليات المعسكر بالمدينة الشبابية وبيت الشباب ببورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فضلا عن مشاركة عدد كبير من أعضاء البرلمان والشخصيات العامة والإعلامية.

ويشهد المعسكر العديد من الفاعليات، أهمها ورش عمل عن سوق العمل الدولي وكيفية تأهيل الشباب لمواكبة متطلبات العمل بالخارج، فضلا عن ورش عمل حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وأهمية الدور الإعلام في توعية الشباب، وغيرها من ورش العمل، التي تهدف لبناء شاب مؤهل وقادر علي خدمة وطنه.

كما يحرص الملتقي، علي فتح أبواب النقاش مع المشاركين، حيث سيعقد لقاء مفتوح مع الشباب، بمشاركة عدد كبير من المسئولين، ليجيبوا عن كل الأسئلة التي تدور في أذهان الشباب.

من جانبه قال الاعلامي علاء خليل ، أمين صندوق الاتحاد ، إن ملتقي شباب المصريين بالخارج لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يأتي تعزيزا للدور القوي الذي تقوم به القيادة السياسة لمواجهة تلك الظاهرة، حيث يسعي الاتحاد لإطلاق حملة توعية للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتقديم المعلومات حول البدائل الممكنة وتسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتتضمن حملة إعلامية وندوات توعية بالجامعات والمدارس.